Le Rayo Vallecano a un nouvel entraîneur
Ça bouge à Vallecas ! Alors que Iñigo Pérez s’est récemment engagé du côté du Villarreal, le Rayo Vallecano a officialisé l’arrivée de Beñat San José sur son banc . Selon les informations de Marca , le club espagnol a activé une clause de 400 000 euros pour s’adjuger les services de l’entraîneur espagnol, qui était lié à Eibar.
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