 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le raté de l’année est pour Cole Palmer avec Chelsea
information fournie par So Foot 11/02/2026 à 09:16

Le raté de l’année est pour Cole Palmer avec Chelsea

Le raté de l’année est pour Cole Palmer avec Chelsea

Oups, la boulette ! Ce mardi soir, Chelsea recevait Leeds pour le compte de la 26 e journée de Premier League. Les joueurs de Liam Rosenior ont parfaitement démarré le match en prenant deux buts d’avance sur leur adversaire, par l’intermédiaire de João Pedro et Cole Palmer. En cinq minutes, les Peacocks ont recollé au score (2-2) , mais un homme aurait pu tout faire basculer.

Pas de sang-froid pour Palmer

Bien lancés par un superbe mouvement collectif, les Blues ont eu l’occasion du match pour reprendre l’avantage dans une rencontre qu’ils ont largement dominée. C’est l’attaquant anglais Cole Palmer qui se retrouve littéralement seul face au but adverse , grâce à un très bon centre de Caicedo. Manque de chance ou geste technique raté : celui qui a normalement du sang-froid envoie son tir au-dessus à la 94 e minute .…

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ronald Araújo revient sur ses problèmes de santé mentale et parle de dépression
    Ronald Araújo revient sur ses problèmes de santé mentale et parle de dépression
    information fournie par So Foot 11.02.2026 10:14 

    Le bout du tunnel. Après une pause loin du football en fin d’année 2025, Ronald Araújo, en proie à des problèmes de santé mentale, a retrouvé les terrains en début d’année 2026. Pour Mundo Deportivo, le défenseur du Barça a accepté de revenir sur cette période, ... Lire la suite

  • Déjà une piste pour remplacer De Zerbi à Marseille ?
    Déjà une piste pour remplacer De Zerbi à Marseille ?
    information fournie par So Foot 11.02.2026 09:54 

    Action, réaction ! Sitôt Roberto De Zerbi sur la touche, voilà que Marseille se met en recherche d’un nouvel entraîneur . Selon les informations de RMC Sport, l’une des pistes privilégiées par le board marseillais mènerait à… Habib Beye . L’ancien joueur de l’OM, ... Lire la suite

  • L'instabilité sur le banc à l'OM en chiffres
    L'instabilité sur le banc à l'OM en chiffres
    information fournie par So Foot 11.02.2026 09:25 

    Drôle de nuit à l’OM. L’Olympique de Marseille a annoncé le départ de Roberto De Zerbi dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi. Le nombre d’entraîneurs sous l’ère Longoria ne cesse de gonfler : jamais un coach étranger n’a réussi à boucler deux ... Lire la suite

  • L'entraîneur de l'OM Roberto De Zerbi pendant un match de Ligue des champions à Bruges, le 28 janvier 2026 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Ligue 1: De Zerbi s'en va, l'OM cherche toujours la stabilité
    information fournie par AFP 11.02.2026 08:41 

    L'OM espérait vivre avec Roberto De Zerbi un cycle de trois ans mais le club et le technicien italien, affaibli par plusieurs lourdes défaites, ont annoncé dans la nuit la fin de leur collaboration, qui renvoie Marseille à son instabilité quasi-structurelle. "A ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank