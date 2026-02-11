 Aller au contenu principal
Le Real Madrid a trouvé un moyen de bien finir la saison
information fournie par So Foot 11/02/2026 à 11:12

Un appétit d’ogre pour une meilleure entente ? Ce mardi soir, les joueurs du Real Madrid se sont réunis autour d’un repas collectif au restaurant sans le staff technique. Comme le rapporte Marca , ce dîner aurait été prévu dans le but de renforcer la cohésion entre les Merengues avant la dernière ligne droite de la saison qui comprend notamment les barrages de Ligue des champions contre Benfica.

Situé dans la ville de Madrid et non loin du stade Santiago Bernabéu, le restaurant en question, le « 61 », a été envahi par la foule. Ses abords ont été bondés par des supporters venus attendre la sortie de leurs idoles.…

SW pour SOFOOT.com

