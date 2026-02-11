 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Saint-Étienne met à pied son coach des féminines
information fournie par So Foot 11/02/2026 à 11:05

Saint-Étienne met à pied son coach des féminines

Saint-Étienne met à pied son coach des féminines

Il n’y a pas que Timothée Chalamet dans la vie. Alors que son équipe masculine s’est séparé de son entraîneur, voilà que la section féminine lui a emboîté le pas en écartant son coach, Sébastien Joseph . Cette fois-ci, les raisons ne sont pourtant pas sportives . Dans un communiqué, le club explique que son technicien a été mis à pied « en raison de ses déclarations envers un officiel à l’issue de la dernière rencontre d’Arkema Première Ligue. »

Un après derby houleux

La relève sera assurée par Tom Bouvier, son adjoint, « dans l’attente de l’évolution de la procédure disciplinaire ». Auprès de L’Équipe , le principal concerné a confirmé sa mise à pied , sans pour autant se montrer plus loquace : « Je préparerai ma défense quand j’aurais pris connaissance des faits qui me sont reprochés ». Après le derby lourdement perdu face à OL Lyonnes, la situation aurait rapidement escaladé dans les travées du Groupama Stadium, l’entraîneur se montrant très véhément envers Cécile Bessière, arbitre du derby, alors que le président de l’Association, Jean-Marc Barsotti, aurait lui aussi tenu des propos déplacés envers l’officielle .…

JF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank