Saint-Étienne met à pied son coach des féminines

Il n’y a pas que Timothée Chalamet dans la vie. Alors que son équipe masculine s’est séparé de son entraîneur, voilà que la section féminine lui a emboîté le pas en écartant son coach, Sébastien Joseph . Cette fois-ci, les raisons ne sont pourtant pas sportives . Dans un communiqué, le club explique que son technicien a été mis à pied « en raison de ses déclarations envers un officiel à l’issue de la dernière rencontre d’Arkema Première Ligue. »

Un après derby houleux

La relève sera assurée par Tom Bouvier, son adjoint, « dans l’attente de l’évolution de la procédure disciplinaire ». Auprès de L’Équipe , le principal concerné a confirmé sa mise à pied , sans pour autant se montrer plus loquace : « Je préparerai ma défense quand j’aurais pris connaissance des faits qui me sont reprochés ». Après le derby lourdement perdu face à OL Lyonnes, la situation aurait rapidement escaladé dans les travées du Groupama Stadium, l’entraîneur se montrant très véhément envers Cécile Bessière, arbitre du derby, alors que le président de l’Association, Jean-Marc Barsotti, aurait lui aussi tenu des propos déplacés envers l’officielle .…

JF pour SOFOOT.com