La remontada folle de Southampton contre Leicester
information fournie par So Foot 11/02/2026 à 10:27

La deuxième division anglaise, un mardi soir, dans la folie. Southampton a réalisé une remontada spectaculaire en déplacement à Leicester (3-4) . Pour le compte de la 32ᵉ journée de Championship, les deux clubs en difficulté au classement ont offert des moments forts en émotions aux supporters.

Il y avait encore 3-0 à l’heure de jeu

Le match semblait plié à la 29ᵉ minute après que l’attaquant Abdul Fatawu n’a inscrit le but du 3-0 pour les Foxes . Sauf qu’il restait une heure à jouer et que l’ancien champion d’Angleterre, relégué la saison dernière, a complètement lâché la rampe.…

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
