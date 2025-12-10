L’Égypte refuse à son tour le match des fiertés au Mondial 2026
L’Égypte dit non.
Au lendemain de la sortie de Mehdi Taj, c’est la Fédération égyptienne de football qui a officiellement dégainé. Dans un communiqué adressée à la FIFA, l’EFA dit « rejeter de manière ferme et catégorique » toute activité liée au soutien à l’homosexualité lors du match Égypte–Iran, prévu à Seattle en juin 2026 et déjà présenté comme un « Pride Match ».…
MH pour SOFOOT.com
