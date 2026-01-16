Le rappeur Georgio était fan de Ronnie pour ses dents en avant

« Un jour j’ai rencontré Ronnie et depuis je vous emmerde. » Dans une vidéo pour Dégaine où il revient sur ses punchlines de foot, le rappeur Georgio explique s’être pris de passion pour Ronaldinho pour une autre raison que ses dribbles : ses dents du bonheur. « J’étais petit je kiffais Ronnie et ses flip-flap » , chante-t-il dans son titre Près du feu sorti en 2021. Ses flip-flap oui, mais aussi sa célèbre dentition, marque de fabrique du Brésilien.

CM pour SOFOOT.com