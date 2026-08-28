Le Racing Santander bat Elche avec un triplé de Zabiri

Racing Santander 3-2 Elche

Buts : Zabiri (15 e , 21 e , 36 e ) pour les Cantabres // Sangaré (78 e ), Nino (79 e ) pour les Franjiverdes Ilicitanos

Sur les pas du Kyks. Alors qu e le Racing Santander était en quête de sa première victoire après quatorze ans passés loin de l’élite espagnole, et Yassir Zabiri a grandement oeuvré pour (3-2). Chaud bouillant, le bonhomme prêté par le Stade rennais s’est adjugé la rencontre en moins d’une mi-temps avec un triplé. Elche, en trois journées, a déjà encaissé pas moins de huit caramels, et figure ce soir à la 18 e place en attendant les autres joutes.…

SW pour SOFOOT.com