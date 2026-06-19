Le Qatar agacé par le comportement des Canadiens
Jeu, set et match. Selon Marca , la fin de la rencontre entre le Canada et le Qatar a été particulièrement mouvementée , alors que les Rouges ont martyrisé leurs adversaires 6 à 0 au terme du temps règlementaire.
Fin de match sous tensions
Selon le quotidien sportif espagnol, Julen Lopetegui le sélectionneur qatari s’en est pris verbalement à son homologue canadien Jesse Marsch lors de la montée sur corner du gardien des Rouges, Maxime Crépeau, à la 90 e +9 alors que le Qatar évoluait à 9 contre 11…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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