Un coéquipier d’Ismaël Koné lui rend visite à l’hôpital
Des images qu’on aime voir, surtout après celles qu’on n’avait vraiment pas envie de voir. Gravement blessé face au Qatar, Ismaël Koné a reçu la visite de son coéquipier Moïse Bombito à l’hôpital , après la large victoire du Canada (6-0) dans cette Coupe du monde.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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