Le PSV torpille Feyenoord en vingt minutes
PSV 3-0 Feyenoord
Buts : Obispo (10 e ), Til (13 e ) et Saibari (17 e )
Expulsion : Borges (84 e ) pour le Feyenoord …
