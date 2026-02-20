Ajorque et Brest empêchent Beye de réussir sa première avec l'OM

Pour la première de Habib Beye sur le banc marseillais, l'OM fait du surplace à Brest, la faute à un doublé de la tête de Ludovic Ajorque. Lyon peut creuser l'écart et compliquer encore plus la situation des Olympiens.

Brest 2-0 OM

Buts : Ajorque (10 e et 29 e ) pour les Bretons

48 heures après son arrivée, a-t-on le temps d’insuffler de nouvelles idées ? Peut-on passer du banc de Rennes à celui de Marseille treize jours après son dernier match avec les Bretons ? L’arrivée de Habib Beye sur le banc marseillais rappelle que certains acteurs du foot moderne ont la capacité de zapper aussi vite qu’un prof de philo sur une chaîne d’info. Mais après cette défaite de l’OM à Brest (0-2) , elle rappelle aussi que le foot n’a pas le temps. L’OM n’a pas gagné depuis trois matchs.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com