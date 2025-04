information fournie par So Foot • 03/04/2025 à 09:16

Le PSG va retrouver sa « bête noire » en finale de Coupe de France

Vous vous attendiez à ce que ce soit aussi facile ?

Cette stat’ va ramener les pieds de nombreux Parisiens sur terre. Qualifié en finale de la Coupe de France, où il affrontera le Stade de Reims, le PSG s’attend à un duel plutôt simple étant donné la saison compliquée des Rémois en championnat (15 e et premier non-relégable) et la qualification laborieuse obtenue à Cannes ce mercredi. Pour autant, Reims est certainement l’équipe qui pose le plus de problèmes aux Parisiens ces dernières années.…

TJ pour SOFOOT.com