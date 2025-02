information fournie par So Foot • 23/02/2025 à 22:42

Le PSG tyrannise l'OL

La semaine agitée et le chapeau de cow-boy de John Textor n'a pas suffi à empêcher le PSG de rappeler qu'il dominait de la tête et des épaules le championnat sur le terrain. Au bout d'une seconde période spectaculaire, le leader incontestable et incontesté a dominé l'OL (2-3) pour prendre 13 points d'avance sur l'OM.

OL 2-3 PSG

Buts : Cherki (83 e ) et Tolisso (90 e +2) pour les Gones // Hakimi (53 e , 85 e ) et Dembélé (59 e ) pour les Parisiens

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com