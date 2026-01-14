 Aller au contenu principal
Le PSG sur le point de prolonger le contrat d’un de ses titulaires
14/01/2026

Le champion de France passe à l’action… Selon la Marca , Fabián Ruiz est sur le point de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain , alors que l’actuel court jusqu’en 2027. Le milieu espagnol de 29 ans devrait être récompensé par une augmentation de salaire pour ses excellentes performances. Depuis son arrivée en provenance de Naples à l’été 2022, il est devenu un joueur clé et s’est également imposé comme titulaire en équipe nationale espagnole.

