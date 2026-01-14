Emmanuel Adebayor a trouvé son successeur à Manchester City

On a vu pire pour débuter chez un cador. En marquant le premier but des Citizens face à Newcastle en League Cup (victoire 2-0 de Manchester City), Antoine Semenyo s’est offert son deuxième but en deux matchs avec son nouveau club. L’international ghanéen, qui a rejoint les rangs de Pep Guardiola cet hiver en provenance de Bournemouth, avait déjà ouvert son compteur chez les Skyblues face à Exeter City en FA Cup.

Un Black Star pour donner la réplique à un Épervier

Selon OptaJean sur X, Antoine Semenyo est le premier joueur à marquer lors de ses deux premières apparitions pour Manchester City toutes compétitions confondues depuis Emmanuel Adebayor en août 2009. L’ancien buteur de Bournemouth n’avait alors que neuf ans.…

SW pour SOFOOT.com