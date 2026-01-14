Jude Bellingham dément « les tas de merde » sortis sur lui

Take a bad rumor and make it better. Ça a commencé comme une énième rumeur made in réseaux : selon plusieurs comptes relayant des “sources” espagnoles, le vestiaire du Real Madrid aurait été coupé en deux sous Xabi Alonso, avec Jude Bellingham, Vinícius et Federico Valverde présentés comme les principaux opposants aux idées du coach récemment démis de ses fonctions.

Via son appli JB5, l’Anglais a dégoupillé. « Jusqu’ici, j’ai laissé passer trop de choses, en espérant que la vérité finisse par sortir d’elle-même. Mais honnêtement… quelle tas de merde. » Avant d’enchaîner, sans pincettes : « Je plains vraiment les gens qui s’accrochent à chaque mot de ces clowns et de leurs “sources”. » …

MH pour SOFOOT.com