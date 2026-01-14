L'ex-directeur sportif de la Juventus et de Tottenham au chevet de la Fiorentina
Le vigile del fuoco de service. 18 e de Serie A, à trois points du premier non-relégable (avec un match de plus), la Fiorentina tente comme elle peut de se tirer d’affaire. Le club toscan a annoncé ce mercredi l’arrivée de Fabio Paratici au poste de directeur sportif. Il prendra ses fonctions à partir du 4 février.
FABIO PARATICI DAL 4 FEBBRAIO SARÁ IL NUOVO DS DELLA FIORENTINA💜⚜️ ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina.#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/ZoKpJ0Tf3N…
