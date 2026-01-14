La programmation des huitièmes de finale de la Coupe de France est connue

Demandez le programme ! Les seizièmes de Coupe de France à peine digérés, la FFF a dévoilé le menu du tour suivant ce mercredi.

𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠𝗠𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘𝗦 𝟴𝗘𝗦 🗓️📺 On se retrouve dans 3 semaines sur les antennes de @beinsports_FR et @francetvsport pour un nouveau tour de Coupe de France Crédit Agricole 🔥 Qui rejoindra les 1/4 de finale ? 🤔 #CDFCA pic.twitter.com/4Gy7PWL2bf…

CMF pour SOFOOT.com