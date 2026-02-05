Le PSG sur le point de laisser filer un de ses talents en Allemagne ?
Dans le jargon, on appelle ça « faire une Kouassi » ? Selon L’Équipe , le défenseur de 17 ans Emmanuel Mbemba est sur le point de quitter le Paris Saint-Germain pour l’Allemagne . Le contrat de l’international français U18, convoité par le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen , arrive à expiration en juin, ce qui le rend disponible libre de tout transfert.
Le Bayern a-t-il pris l’avantage décisif ?
Alors qu’une prolongation au PSG semble aujourd’hui exclue, le club munichois apparaît désormais comme le favori pour recruter le jeune défenseur. Les Bavarois auraient fait la différence face à Leverkusen dans les toutes dernières heures . D’après des sources de L’Équipe , un rapprochement significatif entre les deux parties aurait eu lieu récemment. Une décision finale serait attendue prochainement.…
