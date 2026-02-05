Horneland ne devrait pas rester bien longtemps sans banc

Vers une nouvelle aventure nordique ? Eririk Horneland, libre de tout contrat après avoir quitté son poste d’entraîneur de Saint-Étienne le week-end dernier, serait dans le viseur d’Aberdeen.

Arrivé dans le pays en début de semaine, Horneland devait observer ses potentiels futurs joueurs face au Celtic, champion en titre. Mais la rencontre a été reportée pour cause de pelouse impraticable. Selon Sky Sports News , la short-list finale doit être bouclée cette semaine. Ils ne sont plus que cinq en lice, parmi lesquels Stephen Robinson (St Mirren), Uwe Rösler (VfL Bochum) et Markus Gisdol.…

CM pour SOFOOT.com