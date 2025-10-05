Le PSG sans Vitinha mais avec Ndjantou, Giroud titulaire pour Lille

Roulez jeunesse !

Privé de six joueurs pour ce déplacement à Lille, Luis Enrique a réservé quelques surprises dans son XI de départ . Une équipe dans laquelle ne figure pas Vitinha, qui a pourtant bien fait le (court) voyage jusque dans le nord. Le milieu de terrain sera ainsi occupé par Kang-in Lee, Senny Mayulu et le tout jeune Quentin Ndjantou, qui disputera donc son troisième match professionnel en une semaine, le premier comme titulaire. Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez encadreront Lucas Beraldo et Willian Pacho en défense, tandis qu’Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola accompagneront eux Gonçalo Ramos devant.…

TB pour SOFOOT.com