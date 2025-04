information fournie par So Foot • 24/04/2025 à 21:50

Le PSG saisit l’UEFA à cause de la taille du parcage à Arsenal

Bruno Retailleau et les préfets français risquent de demander la nationalité anglaise.

Cette année plus que jamais, les supporters du Paris Saint-Germain s’offrent un tour de l’Angleterre et comptent bien continuer à ramener de bons souvenirs au moment de retraverser la Manche. Après avoir visité les superbes villes de Liverpool et de Birmingham, les Parisiens vont retourner à Londres , mardi prochain, pour affronter Arsenal en demi-finales de Ligue des champions. Ils y avaient déjà fait un tour, en octobre dernier, mais s’étaient alors fait corriger par les Gunners .…

EL pour SOFOOT.com