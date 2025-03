Le PSG sacré champion de France si…

Un record peut tomber !

Lors de la saison 2015-2016, le Paris Saint-Germain de Laurent Blanc avait affolé les compteurs. Sacrés champions dès la trentième journée, en atomisant Troyes (0-9), les Parisiens avaient acquis le titre le plus rapidement de l’histoire de la Ligue 1 , tout en signant le plus grand écart avec son dauphin (31 points) et le plus grand nombre de points (96).…

EL pour SOFOOT.com