 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bientôt la fin des cartons ?
information fournie par So Foot 17/10/2026 à 19:56

Ajouter Boursorama à vos sources

Bientôt la fin des cartons ?

Bientôt la fin des cartons ?

La fin des bons vieux cartons ? Ils font partie intégrante de l’histoire du football, mais leurs jours sont peut-être comptés. L’Uruguay a testé un nouveau système de cartons électroniques lors du match de coupe entre le Nacional et Rentistas. Le principe : l’arbitre se promène désormais avec un appareil semblable à un téléphone qui lui permet d’adresser la sanction. Bouton jaune pour un carton jaune, bouton rouge pour un carton rouge. Simple comme bonjour. L’avantage, c’est qu’ il n’y a plus besoin de sortir son crayon pour noter le joueur concerné : il est automatiquement enregistré sur l’appareil, avec la minute correspondante. La tablette enregistre aussi les remplacements, ce qui permet de gagner du temps sur la paperasse habituelle .

Embed t.co…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'Inter renverse Bologne
    L'Inter renverse Bologne
    information fournie par So Foot 17.10.2026 20:00 

    Bologne 1-3 Inter Buts : Pobega (10 e ) // Thuram (44 e ), Augusto (69 e ), Bonny (84 e ) Plus d’informations à suivre…… QB pour SOFOOT.com

  • Luis Enrique pas inquiet malgré un nouvel échec sur penalty
    Luis Enrique pas inquiet malgré un nouvel échec sur penalty
    information fournie par So Foot 17.10.2026 19:59 

    Trois ratés en une semaine, ça commence à faire beaucoup. Après Désiré Doué face au Mans puis Ferran Torres à Manchester City, le PSG a laissé un nouveau penalty en route sur la pelouse de Strasbourg . Cette fois, c’est Ousmane Dembélé qui a carrément frappé à ... Lire la suite

  • Lucas Hernandez : « La machine est en route »
    Lucas Hernandez : « La machine est en route »
    information fournie par So Foot 17.10.2026 19:37 

    Sûr de ses forces. Longtemps mené au score, le PSG a fini par faire plier Strasbourg dans le dernier quart d’heure ce samedi à la Meinau (1-3). Malgré le penalty raté par Ousmane Dembélé , le champion d’Europe a su trouver les ressources pour renverser le match ... Lire la suite

  • Le PSG renverse Strasbourg et revient à hauteur de Monaco
    Le PSG renverse Strasbourg et revient à hauteur de Monaco
    information fournie par So Foot 17.10.2026 19:10 

    Longtemps mené et apathique, le PSG a attendu l'entrée de ses titulaires pour renverser Strasbourg dans le dernier quart d'heure. Passeur puis buteur, Ousmane Dembélé est l'homme de cette victoire, qui ramène provisoirement les champions de France à hauteur de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank