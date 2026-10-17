Bientôt la fin des cartons ?

La fin des bons vieux cartons ? Ils font partie intégrante de l’histoire du football, mais leurs jours sont peut-être comptés. L’Uruguay a testé un nouveau système de cartons électroniques lors du match de coupe entre le Nacional et Rentistas. Le principe : l’arbitre se promène désormais avec un appareil semblable à un téléphone qui lui permet d’adresser la sanction. Bouton jaune pour un carton jaune, bouton rouge pour un carton rouge. Simple comme bonjour. L’avantage, c’est qu’ il n’y a plus besoin de sortir son crayon pour noter le joueur concerné : il est automatiquement enregistré sur l’appareil, avec la minute correspondante. La tablette enregistre aussi les remplacements, ce qui permet de gagner du temps sur la paperasse habituelle .

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QB pour SOFOOT.com