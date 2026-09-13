Le PSG remporte sa première victoire de la saison face à de courageux Brestois

Le PSG remporte sa première victoire de la saison face à de courageux Brestois

Douché par Ferran Torres dès les premières minutes, le Stade brestois est tombé les armes à la main face au Paris Saint-Germain qui décroche sa première victoire de la saison en Ligue 1. Dans le contexte particulier du vibrant hommage rendu à Eric Roy avant le match, les joueurs de Luis Enrique se sont montrés à la fois respectueux et sans pitié.

Stade brestois 0-1 Paris Saint-Germain

But : Torres (5 e ) pour le PSG

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JD pour SOFOOT.com