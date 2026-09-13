Le PSG remporte sa première victoire de la saison face à de courageux Brestois
Douché par Ferran Torres dès les premières minutes, le Stade brestois est tombé les armes à la main face au Paris Saint-Germain qui décroche sa première victoire de la saison en Ligue 1. Dans le contexte particulier du vibrant hommage rendu à Eric Roy avant le match, les joueurs de Luis Enrique se sont montrés à la fois respectueux et sans pitié.
Stade brestois 0-1 Paris Saint-Germain
But : Torres (5 e ) pour le PSG
Plus d’informations à venir… …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer