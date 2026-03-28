 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le PSG remonte sur le podium
information fournie par So Foot 28/03/2026 à 22:56

Le PSG remonte sur le podium

Le PSG remonte sur le podium

Nantes 1-2 Paris Saint-Germain

Buts : Van de Ven (90 e +4) pour Nantes // Leuchter (23 e SP) et Karchaoui (48 e ) pour le PSG

Un choc et un grand spectacle. Porté notamment par un bijou de Sakina Karchaoui, le PSG s’est imposé au terme d’un très joli match devant plus de 15 000 spectateurs à la Beaujoire face à des Nantaises qui n’auront pas démérité (1-2) . Un succès précieux puisqu’il permet aux vice-championnes de France de remonter sur le podium, au détriment de leur adversaire du soir. Une entame de match marquée par plusieurs parades de Mary Earps et Emily Burns, qui font le spectacle dans leurs bois respectifs. Et dans cette soirée tout feu tout flamme (38 tirs au total à l’arrivée), ce sont les Parisiennes qui frappent les premières. Sur une frappe doublement déviée de Tara Elimbi Gilbert, Mme Gonçalves accorde un penalty généreux pour une légère main de Nelly Rodrigues. Romée Leuchter n’en a cure et ouvre le score (0-1, 23 e ) .…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron à Prague le 28 mars 2026 ( AFP / Michal Cizek )
    Patinage: Cizeron et Fournier Beaudry couronnent leur saison avec l'or mondial
    information fournie par AFP 28.03.2026 23:59 

    Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry, sacrés champions olympiques le mois dernier à Milan, ont parachevé leur première saison ensemble avec le titre mondial en danse sur glace, samedi à Prague. Tout de bleu vêtus, les Français ont envoûté le public et ... Lire la suite

  • Journée de records pour la Première Ligue
    Journée de records pour la Première Ligue
    information fournie par So Foot 28.03.2026 23:21 

    Les chiffres ne mentent pas. Pendant que la Ligue 1 est de trêve internationale, la Première Ligue, elle, écrit son histoire . La 19 e journée disputée intégralement ce samedi restera en effet dans les annales en raison d’affluences record. Du côté de Marseille ... Lire la suite

  • C'est déjà l'Amérique pour la Belgique
    C'est déjà l'Amérique pour la Belgique
    information fournie par So Foot 28.03.2026 22:35 

    États-Unis 2-5 Belgique Buts : McKennie (39 e ) et Agyemang (87 e ) pour les USA // Debast (45 e ), Onana (53 e ), De Ketelaere (59 e SP) et Lukebakio (68 e et 82 e ) pour les Diables Rouges Le rêve américain. D’abord surprise par un but américain, la Belgique ... Lire la suite

  • L'annonce de la liste des Bleus pour le Mondial reportée
    L'annonce de la liste des Bleus pour le Mondial reportée
    information fournie par So Foot 28.03.2026 21:40 

    Pas merci à la LFP. Présent en conférence de presse à la veille du match contre la Colombie, Didier Deschamps a annoncé une légère modification du calendrier qui amènera les Bleus sur la route de la Coupe du monde . La tant attendue annonce de la liste des joueurs ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank