Le PSG remonte sur le podium

Nantes 1-2 Paris Saint-Germain

Buts : Van de Ven (90 e +4) pour Nantes // Leuchter (23 e SP) et Karchaoui (48 e ) pour le PSG

Un choc et un grand spectacle. Porté notamment par un bijou de Sakina Karchaoui, le PSG s’est imposé au terme d’un très joli match devant plus de 15 000 spectateurs à la Beaujoire face à des Nantaises qui n’auront pas démérité (1-2) . Un succès précieux puisqu’il permet aux vice-championnes de France de remonter sur le podium, au détriment de leur adversaire du soir. Une entame de match marquée par plusieurs parades de Mary Earps et Emily Burns, qui font le spectacle dans leurs bois respectifs. Et dans cette soirée tout feu tout flamme (38 tirs au total à l’arrivée), ce sont les Parisiennes qui frappent les premières. Sur une frappe doublement déviée de Tara Elimbi Gilbert, Mme Gonçalves accorde un penalty généreux pour une légère main de Nelly Rodrigues. Romée Leuchter n’en a cure et ouvre le score (0-1, 23 e ) .…

TB pour SOFOOT.com