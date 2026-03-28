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L'annonce de la liste des Bleus pour le Mondial reportée
information fournie par So Foot 28/03/2026 à 21:40

L'annonce de la liste des Bleus pour le Mondial reportée

L'annonce de la liste des Bleus pour le Mondial reportée

Pas merci à la LFP. Présent en conférence de presse à la veille du match contre la Colombie, Didier Deschamps a annoncé une légère modification du calendrier qui amènera les Bleus sur la route de la Coupe du monde . La tant attendue annonce de la liste des joueurs convoqués pour le tournoi sera en effet reportée de 24 heures et aura donc lieu le jeudi 14 mai au soir. Le champion du monde 1998 viendra lors du 20h de TF1 dévoiler les 25 ou 26 heureux.

Quand Lens-PSG fait de l’ombre aux Bleus

Les internationaux tricolores devront donc patienter un jour de plus pour espérer entendre le sélectionneur prononcer leur nom. La raison ? Le report du choc entre Lens et le PSG, désormais programmé le 13 mai , date initialement prévue pour le grand oral télévisé de DD. Les Bleus disputeront ensuite deux derniers matchs amicaux de préparation avant de s’envoler pour l’Amérique : le 4 juin à Nantes face à la Cote d’Ivoire, puis le 8 à Lille contre un adversaire encore à déterminer.…

TB pour SOFOOT.com

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