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Journée de records pour la Première Ligue
information fournie par So Foot 28/03/2026 à 23:21

Journée de records pour la Première Ligue

Journée de records pour la Première Ligue

Les chiffres ne mentent pas. Pendant que la Ligue 1 est de trêve internationale, la Première Ligue, elle, écrit son histoire . La 19 e journée disputée intégralement ce samedi restera en effet dans les annales en raison d’affluences record. Du côté de Marseille et du Vélodrome, tout d’abord, où 35 713 personnes ont assisté à la défaite des olympiennes contre Montpellier, soit le nouveau record pour une rencontre dans l’histoire du championnat.

Records battus par l'#ArkemaPL ce samedi - Record d'affluence sur une rencontre d'APL (35 713) - Record d'affluence sur une journée d'APL (69 313) - Record d'affluence sur une saison d'APL (271 041) Historique ⚽️ pic.twitter.com/fARujdDB9L…

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