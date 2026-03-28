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Patinage: Cizeron et Fournier Beaudry couronnent leur saison avec l'or mondial
information fournie par AFP 28/03/2026 à 22:45

Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron à Prague le 28 mars 2026 ( AFP / Michal Cizek )

Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron à Prague le 28 mars 2026 ( AFP / Michal Cizek )

Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry, sacrés champions olympiques le mois dernier à Milan, ont parachevé leur première saison ensemble avec le titre mondial en danse sur glace, samedi à Prague.

Tout de bleu vêtus, les Français ont envoûté le public et les juges avec un programme libre épuré et poétique, qui leur a valu 138,07 points, à deux doigts du record du monde.

Au cumul de leurs deux performances, ils totalisent 230,81 points et devancent de près de 20 points les Canadiens Piper Gilles et Paul Poirier (211,52 pts).

Avec 209,20 points, les Américains Emilea Zingas et Vadym Kolesnik ont créé une petite surprise en décrochant la médaille de bronze, seulement 22/100e devant les Britanniques Lilah Fear et Lewis Gibson.

Sur la bande originale éthérée du film "The Whale", qui leur permet d'exprimer une foule de sentiments, Cizeron et Fournier Beaudry ont patiné de manière magistrale, plongeant l'O2 Arena de Prague dans un silence impressionnant.

Les Français pointaient déjà en tête après la danse rythmique patinée vendredi sur le tube "Vogue" de Madonna. Ils se sont donc avancés sur la glace en tant que grands favoris, notamment en l'absence de leurs principaux rivaux, les Américains Madison Chock et Evan Bates, triples champions du monde en titre et leurs dauphins à Milan.

Associés depuis à peine plus d'un an, ils couronnent leur première saison ensemble avec le sacre planétaire, après avoir déjà remporté le titre européen en janvier et surtout le Graal olympique le mois dernier.

Cizeron, 31 ans et également champion olympique en 2022, remporte au passage le sixième titre mondial de sa carrière après les cinq décrochés avec son ancienne partenaire Gabriella Papadakis.

Pour Laurence Fournier Beaudry, il s'agit d'une première médaille mondiale à 33 ans.

Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron à Prague le 28 mars 2026 ( AFP / Michal Cizek )

Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron à Prague le 28 mars 2026 ( AFP / Michal Cizek )

Les deux patineurs avaient créé la surprise en annonçant leur collaboration début 2025 alors qu'ils s'étaient retrouvés tous deux sans partenaire.

La Canadienne naturalisée française était en effet disponible depuis la suspension de son ancien binôme Nikolaj Soerensen, mis en cause dans une affaire de "maltraitance sexuelle" au Canada datant de 2012.

Du côté de Cizeron, le duo qu'il formait avec Papadakis s'était terminé de manière douloureuse, Papadakis l'accusant notamment dans un livre d'avoir exercé une forme d'"emprise" sur elle pendant leur carrière.

- "Se faire confiance" -

Pour ces Mondiaux, placés un mois après les Jeux olympiques, ils se présentaient avec beaucoup moins de pression, prêts à proposer un spectacle hypnotisant.

"Il fallait simplement faire confiance à nos entraînements et se faire confiance l'un et l'autre. La pression s'estompe au fur et à mesure que le programme avance, mais c'est une bonne pression", avait déclaré Laurence Fournier Beaudry après la danse rythmique.

L'autre temps fort de la journée s'était joué en fin d'après-midi avec le sacre de l'Américain Ilia Malinin dans la catégorie masculine, le troisième de sa carrière.

Le patineur de 21 ans s'est racheté avec brio un mois après son incroyable faillite aux JO de Milan Cortina, où il n'avait pris que la 8e place.

Ilia Malinin à Prague le 28 mars 2026 ( AFP / Michal Cizek )

Ilia Malinin à Prague le 28 mars 2026 ( AFP / Michal Cizek )

Dans son costume noir serti de sequins, Malinin a récolté 329,40 points à l'issue d'un programme intense ponctué de cinq quadruples sauts. Il a devancé le Japonais Yuma Kagiyama (306,67 pts) avec une marge de plus de 22 points, tandis que le bronze est revenu à un autre Nippon, Shun Sato (288,54 pts).

Deuxième après le programme court et bien placé pour une médaille, le Français Adam Siao Him Fa a en revanche rétrogradé à la cinquième place après une chute et plusieurs erreurs.

Sport
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