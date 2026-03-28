C'est déjà l'Amérique pour la Belgique

États-Unis 2-5 Belgique

Buts : McKennie (39 e ) et Agyemang (87 e ) pour les USA // Debast (45 e ), Onana (53 e ), De Ketelaere (59 e SP) et Lukebakio (68 e et 82 e ) pour les Diables Rouges

Le rêve américain. D’abord surprise par un but américain, la Belgique n’a finalement fait qu’une bouchée des États-Unis à Atlanta (2-5) . Une belle démonstration collective, à quelques mois de revenir sur le sol américain avec de bien plus grandes ambitions. Une partie disputée avec des maillots bien difficiles à distinguer à l’écran. Et qui bascule une première fois juste avant la pause quand Weston McKennie ouvre le score sur corner (1-0, 39 e ) juste avant que Zeno Debast ne réponde d’une frappe téléguidée depuis l’extérieur de la surface (1-1, 45 e ) .…

TB pour SOFOOT.com