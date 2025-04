Le PSG rejoint les demi-finales en tremblant

D’abord maître de son sujet et nanti de deux buts d’avance supplémentaires, le PSG s’est ensuite fait très, très peur en seconde période face à un Aston Villa déchaîné. Heureusement pour le club de la capitale, il a réussi à stopper l’hémorragie avant la catastrophe et verra donc les demi-finales.

Aston Villa 3-2 PSG

Buts : Tielemans (34 e ), McGinn (55 e ) et Konsa (58 e ) pour les Villans // Hakimi (11 e ) et Mendes (28 e ) pour le PSG

Comprendra-t-on un jour ce goût de la souffrance, du stress et de la panique du PSG en Ligue des champions ? Alors qu’ils étaient partis pour dérouler sur la pelouse d’Aston Villa, les Parisiens ont totalement perdu pied, se faisant extrêmement peur et arrachant leur billet pour les demi-finales de la Ligue des champions au bout d’un improbable suspense qui n’avait pas lieu d’être. Parfaitement lancé par Achraf Hakimi et Nuno Mendes, le club de la capitale s’est ensuite complètement délité, ravivant de terribles souvenirs et laissant Aston Villa remporter ce match. D’un seul but, fort heureusement.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com