Le PSG recrute français
Au micro !
Alors qu’il s’apprête à retrouver le Parc des Princes, vendredi soir, contre Angers, le Paris Saint-Germain a arrêté son choix sur l’identité de son nouveau speaker. Vincent Royet est l’heureux élu , après plusieurs tests au cours de la saison passée. Le club de la capitale aura mis un an à trouver le successeur du Speaker of All Time, Michel Montana .…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
