Le PSG prend les trois points… et son treizième titre !

S'il ne devait pas perdre contre Angers pour être couronné, le Paris Saint-Germain a fait mieux lors de la 28e journée de Ligue 1 : petit vainqueur d'Angers grâce à un but de Désiré Doué, le champion de France a fait honneur à son treizième titre. Le quatrième d'affilée, au passage.

Paris Saint-Germain 1-0 Angers

But : Doué (55 e )

Ce n’était qu’une histoire de temps, même pas de saveur. Ce n’était qu’une histoire de jours, même pas de mois. Ce n’était qu’une histoire de lieux, même pas de suspense : ainsi, cette histoire retiendra que le treizième titre de champion de France du Paris Saint-Germain a été officialisé lors de la 28 e journée de la saison 2024-2025 de Ligue 1. Le 5 avril 2025, pour être précis, et suite à une victoire au Parc des Princes devant Angers grâce à un but marqué par Désiré Doué à la 55 e minute. Si le match n’a pas été hyper emballant, les vainqueurs s’en moquent : tout le monde se souviendra de la domination totale des lauréats, qui sont donc sacrés de manière super précoce et à qui personne n’a résisté. Invincibilité historique sur la scène nationale, finale de Coupe de France, parcours en Ligue des champions : il reste bien des exploits, plus excitants les uns que les autres, à toucher pour le PSG. Mais ce samedi, le roi de l’Hexagone a gagné plus qu’un match ou qu’une compétition : il a gagné le droit de célébrer, d’apprécier et de savourer sa supériorité.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com