information fournie par So Foot • 29/04/2025 à 23:08

Le PSG prend la première munition à Arsenal !

D'abord très sérieux et logiquement en tête, le PSG a tenu pour faire tomber Arsenal à l'Emirates Stadium en demi-finale aller de Ligue des champions (0-1). Portés par un Ousmane Dembélé à nouveau buteur et un Gianluigi Donnarumma immense, les Parisiens prennent une option sur le ticket en finale.

Arsenal 0-1 PSG

But : Dembélé (4 e ) pour le PSG

Les plus dur est fait, tout reste à faire. Pour sa deuxième demi-finale consécutive de Ligue des champions, le PSG a (un peu) tremblé, mais le PSG a semble-t-il retenu la leçon de l’an dernier face à Dortmund : dominer n’est pas gagner. S’ils ont très tôt mené au score sur la pelouse d’Arsenal, les Parisiens ont à la fois géré et souffert face à des Anglais incapables de trouver la faille ou se montrer aussi efficaces que face au Real Madrid au tour précédent. Paris doit beaucoup à son gardien, mais Paris est ce soir plus proche que jamais d’une deuxième finale de C1.…

Par Julien Faure, à l'Emirates Stadium pour SOFOOT.com