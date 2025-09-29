 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le PSG pouvait-il éviter la cascade de blessures ?
information fournie par So Foot 29/09/2025 à 14:05

Le PSG pouvait-il éviter la cascade de blessures ?

Le PSG pouvait-il éviter la cascade de blessures ?

Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia se sont ajoutés à la longue liste des joueurs parisiens blessés en ce début de saison. Des pépins qui tombent forcément mal à l'approche du premier gros choc européen face à Barcelone, mais qui n'ont rien de surprenant. Éléments de réponse avec deux préparateurs physiques.

Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos, João Neves, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia. Ces six joueurs majeurs du Paris-SG sont soit blessés ou incertains avant la rencontre à Barcelone ce mercredi. Cette hécatombe dans l’effectif du PSG est inquiétante, mais pas anodine. Elle s’explique par plusieurs facteurs. Ancien préparateur physique de l’Olympique lyonnais, Alexandre Marles est tout sauf étonné des nombreuses blessures dans le camp du champion d’Europe en titre et chez d’autres grands clubs européens. « Les joueurs sont focalisés sur un an de compétition désormais, ce qui n’existe dans aucun autre sport, pointe celui qui a également travaillé pour Manchester City, Chelsea ou encore Tottenham. Les organismes ont besoin de récupérer, mais même mentalement il faut une décompression. Le problème, c’est qu’au PSG, la plupart des joueurs ont repris très vite et n’ont eu que trois semaines de break, donc c’était prévisible dans les conditions de début de saison. »

« Le Mondial des clubs a fait beaucoup de dégâts »

Réputé pour la bonne gestion de son effectif, Luis Enrique, l’entraîneur du club de la capitale, n’a sûrement pas pu faire souffler ses protégés comme il le souhaitait, notamment à cause de la Coupe du monde des clubs, qui est à l’origine de beaucoup de pépins aujourd’hui pour Xavier Frezza, préparateur physique personnel de joueurs de haut niveau européen : « Le Mondial des clubs a fait beaucoup de dégâts. Les clubs sortaient d’une saison déjà très dense avec le nouveau format de la Ligue des champions, donc sans surprise c’est une catastrophe mais on ne s’en rend compte qu’aujourd’hui. C’est en grande partie des blessures musculaires, ce qui peut sous-entendre une fatigue et qu’il y a une surcharge importante. » Une autre réalité est que les joueurs ont toujours plus faim de matchs et que les faire rater les cinq premiers rendez-vous de la saison est inimaginable, même si cela aurait été nécessaire selon ces professionnels de santé.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La famille Lukaku endeuillée
    La famille Lukaku endeuillée
    information fournie par So Foot 29.09.2025 15:10 

    Triste nouvelle pour la famille Lukaku. L’ancien attaquant et international zaïrois Roger Lukaku est décédé ce lundi, à l’âge de 58 ans . Il était le père de l’attaquant Romelu évoluant au Napoli, et de Jordan, ancien de la Lazio désormais sans club. Débutant sa ... Lire la suite

  • La Supercoupe d’Espagne ne se jouera pas au Koweït (mais pas très loin)
    La Supercoupe d’Espagne ne se jouera pas au Koweït (mais pas très loin)
    information fournie par So Foot 29.09.2025 14:59 

    Une question de pognon. Pour la deuxième année consécutive, la Supercoupe d’Espagne va se dérouler dans la ville de Djeddah, en Arabie saoudite. « La Cité des Sports Roi Abdallah, qui abrite le stade Alinma, accueillera les trois matchs de la compétition, du mercredi ... Lire la suite

  • Contestatations envers les arbitres : des Dogues dans la matrice
    Contestatations envers les arbitres : des Dogues dans la matrice
    information fournie par So Foot 29.09.2025 14:28 

    Suite à la défaite du LOSC, son président Olivier Létang a attaqué frontalement l’arbitrage. Un procédé classique chez les dirigeants des clubs français, qui ont la fâcheuse tendance à confondre leurs propres intérêts et l’intérêt général du football français. ... Lire la suite

  • Des actes de vandalisme au centre d'entraînement du Paris FC
    Des actes de vandalisme au centre d'entraînement du Paris FC
    information fournie par So Foot 29.09.2025 14:26 

    Un point et des dégâts. Au lendemain d’un nul arraché sur la pelouse de l’OGC Nice, le club parisien a confirmé qu’un incident s’était produit dans la nuit de samedi à dimanche au sein de son centre d’entraînement situé à Orly. Aux alentours de 5 heures du matin, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank