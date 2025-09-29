Le PSG pouvait-il éviter la cascade de blessures ?

Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia se sont ajoutés à la longue liste des joueurs parisiens blessés en ce début de saison. Des pépins qui tombent forcément mal à l'approche du premier gros choc européen face à Barcelone, mais qui n'ont rien de surprenant. Éléments de réponse avec deux préparateurs physiques.

Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos, João Neves, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia. Ces six joueurs majeurs du Paris-SG sont soit blessés ou incertains avant la rencontre à Barcelone ce mercredi. Cette hécatombe dans l’effectif du PSG est inquiétante, mais pas anodine. Elle s’explique par plusieurs facteurs. Ancien préparateur physique de l’Olympique lyonnais, Alexandre Marles est tout sauf étonné des nombreuses blessures dans le camp du champion d’Europe en titre et chez d’autres grands clubs européens. « Les joueurs sont focalisés sur un an de compétition désormais, ce qui n’existe dans aucun autre sport, pointe celui qui a également travaillé pour Manchester City, Chelsea ou encore Tottenham. Les organismes ont besoin de récupérer, mais même mentalement il faut une décompression. Le problème, c’est qu’au PSG, la plupart des joueurs ont repris très vite et n’ont eu que trois semaines de break, donc c’était prévisible dans les conditions de début de saison. »

« Le Mondial des clubs a fait beaucoup de dégâts »

Réputé pour la bonne gestion de son effectif, Luis Enrique, l’entraîneur du club de la capitale, n’a sûrement pas pu faire souffler ses protégés comme il le souhaitait, notamment à cause de la Coupe du monde des clubs, qui est à l’origine de beaucoup de pépins aujourd’hui pour Xavier Frezza, préparateur physique personnel de joueurs de haut niveau européen : « Le Mondial des clubs a fait beaucoup de dégâts. Les clubs sortaient d’une saison déjà très dense avec le nouveau format de la Ligue des champions, donc sans surprise c’est une catastrophe mais on ne s’en rend compte qu’aujourd’hui. C’est en grande partie des blessures musculaires, ce qui peut sous-entendre une fatigue et qu’il y a une surcharge importante. » Une autre réalité est que les joueurs ont toujours plus faim de matchs et que les faire rater les cinq premiers rendez-vous de la saison est inimaginable, même si cela aurait été nécessaire selon ces professionnels de santé.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com