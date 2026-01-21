 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le PSG pourrait sortir du Top 8 ce soir si...
information fournie par So Foot 21/01/2026 à 09:21

Le PSG pourrait sortir du Top 8 ce soir si...

Le PSG pourrait sortir du Top 8 ce soir si...

Les cartes, les mains, les mains dans les cartes. Lire l’avenir européen dans le marc de ce PSG est bien compliqué. Le fait que 2026 soit une année de transformation pour les signes du zodiaque est peut-être une raison, mais la défaite concédée à Lisbonne (1-2) ce mardi en est une plus probable. Par sa faute, le PSG pourrait sortir du Top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale de Ligue des champions .

Cela pourrait être le cas dès ce soir, en cas de résultat positif (nul ou victoire) de l’Atalanta contre l’Athletic Club, mais aussi de victoires de l’Atlético de Madrid (contre Galatasaray), de Liverpool (à Marseille), de Chelsea (contre Pafos), Newcastle (contre le PSV) et le Barça (à Prague). Quatre de ces six conditions doivent être réunies pour que le PSG quitte le top 8. Autant dire que c’est possible. Avec ces critères, même une victoire de Newcastle lors de la dernière journée (le 28 janvier prochain) pourrait ne pas être suffisante pour les Parisiens. Ils auraient alors à passer par les barrages, comme la saison dernière contre Brest. Rappelons que c’est la différence de buts qui départage le classement de la phase de ligue.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pep Guardiola a trouvé « incroyable » Bodø/Glimt
    Pep Guardiola a trouvé « incroyable » Bodø/Glimt
    information fournie par So Foot 21.01.2026 09:40 

    Soulevés aux aurores (boréales). Pep Guardiola et Manchester City en ont pris plein les yeux en Norvège, prenant un bel éclat contre Bodø/Glimt (3-1). Et l’architecte catalan n’a pas manqué de saluer la prestation adverse. « Défensivement, ils sont incroyables. ... Lire la suite

  • Pocognoli : « je ne changerais rien»
    Pocognoli : « je ne changerais rien»
    information fournie par So Foot 21.01.2026 09:34 

    Non, rien de rien. Après la débâcle monégasque à Madrid (1-6), Sébastien Pocognoli estime que ses joueurs ont donné le maximum. «On avait de la place pour faire le jeu qu’on avait planifié de faire, » estime le Belge, qui a subi la pire défaite de l’histoire de ... Lire la suite

  • La ministre des Sports ne veut pas entendre parler d’un boycott du Mondial
    La ministre des Sports ne veut pas entendre parler d’un boycott du Mondial
    information fournie par So Foot 21.01.2026 09:11 

    Boycottera, boycottera pas ? Alors que la question d’une bouderie générale du Mondial à la sauce trumpiste se pose de plus en plus sérieusement ces derniers jours, en réaction notamment aux velléités du président américain d’annexer le Groenland, la ministre des ... Lire la suite

  • CAN 2025 : les joueurs sénégalais accueillis en héros à Dakar
    CAN 2025 : les joueurs sénégalais accueillis en héros à Dakar
    information fournie par France 24 21.01.2026 08:28 

    Les joueurs de l'équipe de football sénégalaise, sacrés champions d'Afrique au Maroc, ont vécu mardi une immense parade populaire de plusieurs heures à travers Dakar, durant laquelle leur triomphe a été célébré par des dizaines de milliers de supporters fous de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank