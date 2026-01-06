Le PSG pourrait refourguer un nouveau défenseur à Fenerbahçe
Un flop du PSG peut en cacher un autre.
N’étant que quatrième dans la hiérarchie des défenseurs centraux dans les plans de Luis Enrique, Lucas Beraldo pourrait quitter la capitale dès cet hiver. Après deux ans sous la tunique rouge et bleue, l’international brésilien n’a pas convaincu. Trop imprécis et trop tendre pour une écurie de l’envergure du PSG, le gaucher peine à s’imposer.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer