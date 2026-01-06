 Aller au contenu principal
Le PSG pourrait refourguer un nouveau défenseur à Fenerbahçe
information fournie par So Foot 06/01/2026 à 16:00

Un flop du PSG peut en cacher un autre.

N’étant que quatrième dans la hiérarchie des défenseurs centraux dans les plans de Luis Enrique, Lucas Beraldo pourrait quitter la capitale dès cet hiver. Après deux ans sous la tunique rouge et bleue, l’international brésilien n’a pas convaincu. Trop imprécis et trop tendre pour une écurie de l’envergure du PSG, le gaucher peine à s’imposer.…

SW pour SOFOOT.com

Sport
