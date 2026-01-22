 Aller au contenu principal
Le PSG perd sa place sur le podium des gros revenus
information fournie par So Foot 22/01/2026 à 09:31

Ça ressemble déjà à une semaine noire. Ce jeudi, le cabinet de conseil et d’audit Deloitte a publié son classement des 20 clubs de football générant le plus de revenus pour la saison 2024-2025 . Seul club français présent dans cette élite : le Paris Saint-Germain . Mais malgré sa domination sur le foot européen et mondial, le club parisien recule dans la hiérarchie, au point de descendre du podium .

Tiens, tiens, tiens, qui revoilà…

Si le Real Madrid conserve sa première position (1 161 millions d’euros), le FC Barcelone (974) bondit de la sixième à la deuxième place . Finalement, on a connu pire comme période de vaches maigres. Le Bayern Munich (860,6) suit en troisième position, gagnant deux places et donc laissant le PSG au quatrième rang (837 millions millions d’euros).

JE pour SOFOOT.com

