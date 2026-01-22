Le PSG perd sa place sur le podium des gros revenus

Ça ressemble déjà à une semaine noire. Ce jeudi, le cabinet de conseil et d’audit Deloitte a publié son classement des 20 clubs de football générant le plus de revenus pour la saison 2024-2025 . Seul club français présent dans cette élite : le Paris Saint-Germain . Mais malgré sa domination sur le foot européen et mondial, le club parisien recule dans la hiérarchie, au point de descendre du podium .

Tiens, tiens, tiens, qui revoilà…

Si le Real Madrid conserve sa première position (1 161 millions d’euros), le FC Barcelone (974) bondit de la sixième à la deuxième place . Finalement, on a connu pire comme période de vaches maigres. Le Bayern Munich (860,6) suit en troisième position, gagnant deux places et donc laissant le PSG au quatrième rang (837 millions millions d’euros). …

