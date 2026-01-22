Arne Slot ose souligner le manque de profondeur dans l’effectif de Liverpool
De vrais problèmes de riches… Après la victoire en Ligue des champions de Liverpool à Marseille, l’entraîneur des Reds , Arne Slot, s’est plaint de ne pas disposer d’assez de joueurs.
Lors de la conférence de presse suivant le 3‑0 de Liverpool, Slot a été interrogé sur l’importance pour Liverpool de terminer dans le top 8 de la Ligue des champions afin d’éviter les barrages. La réponse du Néerlandais a été claire : « C’est l’objectif depuis le début. » …
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer