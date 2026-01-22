L’IA, solution ou fantasme pour les arbitres ?

De plus en plus exposé dans un football français qui tolère mal l’erreur, l’arbitre cristallise les tensions et les polémiques. À l’heure de la VAR et des avancées de l’intelligence artificielle, une question se pose désormais : comment la technologie peut-elle aider les arbitres à mieux décider, sans effacer l’humain ?

En France, c’est peu dire que l’arbitre ne se contente plus de gérer un match de football : il absorbe les colères, les frustrations et les défaites mal digérées. Chaque week-end ou presque, il devient le visage d’un football qui ne supporte plus l’erreur. Une main mal interprétée, un hors-jeu de quelques centimètres ou un carton jugé trop sévère ? L’inévitable, et insupportable, procès démarre. Avec coup de gueule d’après-match, communiqués officiels et indignation sur les réseaux sociaux. L’arbitrage est devenu un sujet central, omniprésent voire presque obsessionnel. Les déclarations récentes d’Olivier Létang ont, d’ailleurs, remis une pièce dans la machine infernale.

🚨 Olivier Létang est suspendu jusqu'au 31 mars par la commission de discipline de la LFP après son comportement envers Eric Wattellier à la mi-temps de Lille - Rennes ! Bruno Génésio a également été suspendu 2 matches, dont un avec sursis 🔴 pic.twitter.com/xjeUXzEmLm…

Par Evan Glomot pour SOFOOT.com