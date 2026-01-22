On a trouvé pire panenka que celle de Brahim Díaz

Brahim Díaz a déjà fait des petits. Auteur d’une panenka manquée en finale de la CAN face au Sénégal (0-1), le Marocain aurait pu être le détenteur de la pire tentative de ce début d’année 2026 . Grand bien lui fasse, il a trouvé un camarade de galère du côté de Montevideo, à l’Estadio Centenario. La rencontre opposant Peñarol à Colo-Colo comptant pour la compétition estivale (eh oui, c’est l’été là-bas) de la Serie de la Plata a été le théâtre d’un chef d’œuvre de technicité improbable.

Alors que les deux équipes doivent se départager aux tirs au but (1-1), l’attaquant de Colo-Colo Cristián Zavala s’élance pour frapper le sixième penalty… Et Zavala de travers, avec une pichenette toute molle, toute nulle, toute captée par le gardien, offrant une contrefaçon de la panenka de Díaz au continent sud-américain .…

SW pour SOFOOT.com