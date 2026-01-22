La taille de son sexe l’a empêché de faire du football

Il avait le foot dans la tête et Manchester United dans le cœur, mais Sikou Niakaté n’a jamais franchi la porte d’un club. Pas à cause des croisés, ni d’un coach trop dur, ni d’un manque de niveau. Juste à cause des douches . « Ce que je cachais allait devenir visible » , raconte l’auteur et documentariste de 34 ans à L’Équipe , qui explique avoir renoncé au foot en club par honte de son corps.

Une phrase lancée dans l’enfance, une humiliation entre potes, puis le vestiaire comme angoisse permanente. Sur le terrain, il était à l’aise : grand, technique, précis, capable de jouer 10 malgré son gabarit. En dehors, c’était une autre histoire. « Il y en a qui disent qu’ils n’ont pas pu faire carrière parce qu’ils se sont fait les croisés, moi, j’ai eu les croisés du calbar » , résume-t-il, mi-ironique mi-résigné.…

MH pour SOFOOT.com