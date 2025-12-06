Le PSG ne fait qu'une bouchée de Rennes

Après avoir vu Lens lui mettre la pression, le PSG a dévoré le Stade rennais pour sa dernière sortie de l'année au Parc des Princes (5-0). Les Parisiens ne sont pas leaders, mais ils sont repus.

PSG 5-0 Rennes

Buts : Kvaratskhelia (28 e , 68 e ), Mayulu (39 e ), Mbaye (88 e ) et Ramos (90 e +1) pour le PSG

Expulsion : Jacquet (74 e ) côté SRFC …

Par Clément Gavard, au Parc des Princes pour SOFOOT.com