L’Inter Miami et Lionel Messi sacrés champions en MLS !
Le rêve américain.
On appelle ça une fin de carrière en kif total. Parti à l’Inter Miami au printemps 2023, et rejoint depuis lors par ses anciens potes du Barça, Lionel Messi a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès en permettant à la franchise, créée en 2020, de remporter le tout premier titre de champion des États-Unis de son histoire. En finale de MLS ce samedi, les Floridiens ont dominé les Whitecaps de Vancouver de Thomas Müller (3-1).…
FL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer