Bilbao s'offre l'Atlético de Madrid avant d'affronter le PSG
information fournie par So Foot 06/12/2025 à 23:23

Bilbao s'offre l'Atlético de Madrid avant d'affronter le PSG

Bilbao s'offre l'Atlético de Madrid avant d'affronter le PSG

Athletic Club 1-0 Atlético de Madrid

But : Berenguer (81 e ) pour les Leones

Le Paris Saint-Germain est prévenu.…

FL pour SOFOOT.com

