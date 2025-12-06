En colère contre Liverpool et Arne Slot, Mohamed Salah évoque un potentiel départ
La colère du Pharaon.
Liverpool ne parvient toujours pas à sortir la tête de l’eau. Accrochés au buzzer par Leeds ce samedi (3-3), les Reds pataugent à une décevante huitième place en Premier League. Et dans cette spirale négative, un homme concentre particulièrement l’attention : Mohamed Salah. Avec seulement cinq buts en 19 matchs toutes compétitions confondues, l’Égyptien est resté sur le banc face aux Peacocks , comme lors des deux rencontres précédentes face à Sunderland (entrée en jeu à la mi-temps) et West Ham (où il n’avait pas été utilisé).…
FL pour SOFOOT.com
