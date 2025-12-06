Saint-Étienne se plante à Dunkerque et laisse filer Troyes
Dunkerque 1-0 Saint-Étienne
But : Bardeli (74 e ) pour l’USL
Saint-Étienne qui trébuche, et c’est tout Troyes qui jubile.…
FL pour SOFOOT.com
FL pour SOFOOT.com
