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Le PSG ne changera pas de coach cet été
information fournie par So Foot 03/06/2026 à 17:32

Le PSG ne changera pas de coach cet été

Le PSG ne changera pas de coach cet été

Six entraîneurs en six ans. Il n’y en aura pas un septième tout de suite. Selon Le Parisien , le PSG a décidé de maintenir Paulo César à la tête de son équipe féminine. Une décision prise après une réunion organisée ce mardi avec les dirigeants du club.

Un maintien malgré une saison blanche

Ancien entraîneur des U19 féminines du club, Paulo César avait été promu en juillet 2025 pour succéder à Fabrice Abriel. L’ancien joueur du club de la capitale, passé par Paris entre 2002 et 2007, voit donc son intérim prolongé, malgré une saison sans trophée.…

MJ pour SOFOOT.com

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