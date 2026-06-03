Koundé donne son sentiment sur son avenir au Barça

Honnêteté et transparence. Après la finale de Ligue des champions, la saison en club a désormais laissé place à la période estivale tant attendue de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. L’heure pour certains de finir un exercice 2025-2026 éreintant sur une bonne note, comme c’est le cas de Jules Koundé .

Victime de petits pépins physiques avec le Barça, l’ancien Bordelais a vécu une saison plus contrastée que la précédente , du moins sur le plan individuel. « D’un point de vue personnel, je pense que ça a été une saison en dessous de mes standards , pour être honnête , a-t-il jugé en conférence de presse ce mercredi, à la veille du match de préparation face à la Côte d’Ivoire à Nantes. Ça n’a pas été ma meilleure saison, mais c’est une nouvelle compétition qui démarre, je me sens bien, en forme, et j’ai envie de bien terminer la saison avec cette Coupe du monde en apportant le maximum à l’équipe de France. » …

VM pour SOFOOT.com